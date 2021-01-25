Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru'dan çarpıcı mesajlar

Kendisine güvenenlere teşekkür eden 23 yaşındaki oyuncu, "Buraya en yüksek performansımı göstermeye geldim. Hedefim daha çok başarı elde etmek ve kupa kazanmak. Taraftarın bizimle gurur duymasını istiyorum. İnşallah bu sene hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

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