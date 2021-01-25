Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru'dan çarpıcı mesajlar
Son dakika haberi... Galatasaray'ın 3. kez kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunarak sarı-kırmızılı ekipte uzun süre kalmak istediğini söyledi.
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Türk Telekom Stadı'nda yapılan imza töreninden sonra GS TV'ye açıklamalarda bulunan Onyekuru, "Tekrar burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Umarım bu gelişim kulübüme birçok gurur yaşatır ve nice başarılar getirir. Galatasaray'da çok fazla gol atmayı ve üzün süre kalmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.
Kendisine güvenenlere teşekkür eden 23 yaşındaki oyuncu, "Buraya en yüksek performansımı göstermeye geldim. Hedefim daha çok başarı elde etmek ve kupa kazanmak. Taraftarın bizimle gurur duymasını istiyorum. İnşallah bu sene hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.