25 Ocak 2021, Pazartesi
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Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru'dan çarpıcı mesajlar

Son dakika haberi... 'ın 3. kez kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu , kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunarak sarı-kırmızılı ekipte uzun süre kalmak istediğini söyledi.

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Giriş Tarihi: 25.01.2021
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Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru'dan çarpıcı mesajlar

Türk Telekom Stadı'nda yapılan imza töreninden sonra GS TV'ye açıklamalarda bulunan , "Tekrar burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Umarım bu gelişim kulübüme birçok gurur yaşatır ve nice başarılar getirir. 'da çok fazla gol atmayı ve üzün süre kalmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisine güvenenlere teşekkür eden 23 yaşındaki oyuncu, "Buraya en yüksek performansımı göstermeye geldim. Hedefim daha çok başarı elde etmek ve kupa kazanmak. Taraftarın bizimle gurur duymasını istiyorum. İnşallah bu sene hem 'i hem de 'nı kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Son dakika: Galatasaray Henry Onyekuru transferini resmen açıkladı! SON DAKİKA: GALATASARAY HENRY ONYEKURU TRANSFERİNİ RESMEN AÇIKLADI!
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