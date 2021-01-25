Son dakika Beşiktaş transfer haberleri bugün | Sergen Yalçın'dan flaş açıklama

Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi 2-1 yenerek ilk yarıyı lider tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, bunun mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Rakip de iyi mücadele etti. Zaman zaman oyuna ortak oldular ama takım olma özelliğimiz çok ön plana çıktı. Özellikle ikinci yarıda oyuna attığımız oyuncularla takım biraz daha toparlandı. Zor da olsa önemli galibiyet aldık, ilk yarıyı lider bitirmek çok önemliydi" dedi.

'İKİNCİ YARI ZORLU GEÇECEK'

Birinci yarıda yakaladıkları başarıyı ikinci yarıda da sürdürmek istediklerini belirten Yalçın, "Çok zor ikinci yarı bizi bekliyor. Herkes için zor olacak. İyi hazırlanmalıyız, sahada çok fazla mücadele etmeliyiz, koşmalıyız, konsantrasyonumuz üst düzey olmalı. Bunu yaparsak sorun olacağını düşünmüyorum. İnşallah ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.

'ADEM VE GÖKHAN YENİ TRANSFER'

Sergen Yalçın, Adem Ljajic ve Gökhan Töre'nin de yavaş yavaş takıma girmeye başladığını kaydederek, "İkisi de iyi antrenman yapmaya başladı. Fizik olarak yükseliyorlar. Bizim için ikisi de önemli transfer. Uzun zamandır yoklardı. İki oyuncu kazandığımızı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu. Yalçın forvet hamlesi için de, "Şartlar uygun olur mu bilmiyorum. Mümkün olursa, ekonomi uygun olursa bir santrfor transferi yapmak istiyoruz. Bunun olması gerektiği ile ilgili raporumu yönetime verdim" şeklinde konuştu.

MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Fanatik'in haberine göre; Oyunun ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan Kara Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın, ikinci yarıda maça yaptığı dokunuşlarla karşılaşmayı çevirmesini bildi. Bu sezon dün akşam öncesinde geriye düştüğü maçları kazanamayan Kara Kartal, ikinci yarıda oyuna dahil olan Adem Ljajic'le 48'de karşılaşmaya dengeyi getirdi. 64'te 3 değişiklik yaparak Ghezzal, Larin ve Atiba'nın yerine Gökhan Töre, N'Koudou ve Dorukhan'ı alan tecrübeli teknik adam, bu hamleleriyle hücum hattını hareketlendirdi ve 77'de Töre'nin pasında Aboubakar'ın attığı golle maçı kazandı.