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Son dakika: Başakşehir Trabzonspor Süper Kupa maçı | Kritik karşılaşmanın hakemi belli oldu

Son dakika haberi... ile Trabzonspor'un karşılaşacağı TFF Süper Kupa maçını yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

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Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Son dakika: Başakşehir Trabzonspor Süper Kupa maçı | Kritik karşılaşmanın hakemi belli oldu

TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak maçta Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 2019-2020 Sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor arasında 27 Ocak Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

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