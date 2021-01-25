Beşiktaş Hulk için geri sayıma başladı! Her an açıklanabilir

HULK KARARINI AÇIKLAYACAK

Bu sezon 1, gelecek sezon da 2 milyon Euro teklif eden yönetim farkı bonuslarla kapatmak istiyor. Şampiyonluk, Avrupa'ya katılım, ve maç başı bonuslarıyla geniş bir sözleşme önerdi. Hulk'tan kısa süre içinde cevap bekleniyor.

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