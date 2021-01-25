25 Ocak 2021, Pazartesi
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Beşiktaş Hulk için geri sayıma başladı! Her an açıklanabilir

'ta flaş transfer haberi... Beşiktaş santrfor takviyesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-Beyazlıların gündeminde bir numarada yer alan Hulk ile yapılan yoğun görüşmelerde aradaki farkın kapatılmaya çalışıldığı kaydedildi. Beşiktaş’tan 1.5 sezon için 4.5 milyon Euro isteyen oyuncuya kendi teklifini iletmişti.

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Giriş Tarihi: 25.01.2021
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Beşiktaş Hulk için geri sayıma başladı! Her an açıklanabilir

santrfor takviyesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-Beyazlıların gündeminde bir numarada yer alan Hulk ile yapılan yoğun görüşmelerde aradaki farkın kapatılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Beşiktaş'tan 1.5 sezon için 4.5 milyon Euro isteyen oyuncuya kendi teklifini iletmişti.

HULK KARARINI AÇIKLAYACAK
Bu sezon 1, gelecek sezon da 2 milyon Euro teklif eden yönetim farkı bonuslarla kapatmak istiyor. Şampiyonluk, Avrupa'ya katılım, ve maç başı bonuslarıyla geniş bir sözleşme önerdi. Hulk'tan kısa süre içinde cevap bekleniyor.

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