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Sivasspor Sportif Direktörü Oray Baykal trafik kazası geçirdi

ekiplerinden Demir Grup 'un sportif direktörü , trafik kazasında yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Baykal, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

SPOR
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Sivasspor Sportif Direktörü Oray Baykal trafik kazası geçirdi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Baykal, kırmızı-beyazlı ekibin Kasımpaşa ile İstanbul'da oynadığı maçın ardından eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Baykal, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tomografisi çekilen Baykal'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve geceyi hastanede geçireceği belirtildi.

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