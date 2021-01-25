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Kasımpaşa iki hafta galip geldi! Kasımpaşa 2-0 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Mücadeleyi lacivert-beyazlılar 2-0 kazandı ve Yiğidolar'ın yenilmezlik serisine son verdi.

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Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Kasımpaşa iki hafta galip geldi! Kasımpaşa 2-0 Sivasspor MAÇ SONUCU-ÖZET

Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam ediyor. Kasımpaşa, Sivasspor ile karşılaşırken mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

2 HAFTA ARADAN SONRA KAZANDI

Lacivert-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Hajradinovic ve 17'de Aytaç Kara kaydetti. Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa 2 hafta aradan sonra kazandı ve puanını 25'e yükseltti. Sivasspor ise 5 maç sonra kaybetti ve 24 puanda kaldı.

İLK YARIDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
6. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza yayının biraz sağından kazanılan serbest atışta topun başına geçen Hajradinovic, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelerle buluşturdu: 1-0

17. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı sol çaprazda Anıl Koç kontrol etti. Anıl, topu penaltı noktasının biraz solundaki Aytaç Kara'ya aktardı. Aytaç, sol ayağıyla uzak köşeye yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

30. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağdan ortasında Anıl Koç'un ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Samassa, topu çizgiye yakın bir noktada 2 hamlede kontrol etti.

Kasımpaşa, üstün oynadığı müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

İLK 11'LER;
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Anıl, Thelin

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare

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