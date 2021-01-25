25 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika | Trabzonspor'da ayrılık! Joao Pereira'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi

Son dakika | Trabzonspor'da ayrılık! Joao Pereira'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi

Son dakika haberi... Kulübü, Portekizli futbolcu Joao Pereira'nın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini bildirdi. Açıklamada, "Yapılan fesih anlaşmasına istinaden, oyuncunun sezon sonuna kadar olan hak edişleri, ay bazında kulübümüz tarafından ödenecektir." ifadesine yer verildi.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
ABONE OL
Son dakika | Trabzonspor'da ayrılık! Joao Pereira'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, Joao Pereira'nın 1 Haziran 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan fesih anlaşmasına istinaden, oyuncunun sezon sonuna kadar olan hak edişleri, ay bazında kulübümüz tarafından ödenecektir." ifadesine yer verildi.

Trabzonspor transfer haberleri son dakika | Abdullah Avcı yönetimden iki yıldızı istedi TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ SON DAKİKA | ABDULLAH AVCI YÖNETİMDEN İKİ YILDIZI İSTEDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA