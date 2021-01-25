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Haberler Galeri Fenerbahçe golcü transferi haberleri | Edin Dzeko harekatı! 10 gün önce görüşmüşler

Fenerbahçe golcü transferi haberleri | Edin Dzeko harekatı! 10 gün önce görüşmüşler

Son dakika haberi... Mesut Özil transferiyle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'den bir sürpriz daha geldi. Sarı lacivertliler, 10 gün önce Roma'nın dünyaca ünlü golcüsü Edin Dzeko ile temasa geçti. Fenerbahçe'nin geçen sezon da gündemine gelen golcü oyuncunun transferi gerçeklememiş oyuncu Roma'da devam etme kararı vermişti.

Sabah
Giriş Tarihi: 25.01.2021 15:01 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 15:02
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Fenerbahçe golcü transferi haberleri | Edin Dzeko harekatı! 10 gün önce görüşmüşler

Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi! Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in özel haberine göre sarı lacivertliler Roma'nın Boşnak forveti Edin Dzeko için temasa geçti! Dzeko'nun yüksek maliyetinde indirime gitmediği için görüşmelerin durduğu ortaya çıktı. Mesut Özil, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel transferlerinden sonra Fenerbahçe bir forvet takviyesi daha yapmak istiyor.

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Fenerbahçe golcü transferi haberleri | Edin Dzeko harekatı! 10 gün önce görüşmüşler

FENERBAHÇE EDİN DZEKO İÇİN GİRİŞİMLERDE BULUNDU!

Volkan Demir'in özel haberine göre Fenerbahçe, Roma'nın golcüsü Edin Dzeko için girişimlerde bulundu. Boşnak golcünün sözleşmesi 1.5 sene sonra sona eriyor.

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Fenerbahçe golcü transferi haberleri | Edin Dzeko harekatı! 10 gün önce görüşmüşler
Yaklaşık 10 gün önce Roma ile görüşen Fenerbahçe, kulübün Dzeko için bonservis bedeli istemesiyle geri adım attı.
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Fenerbahçe golcü transferi haberleri | Edin Dzeko harekatı! 10 gün önce görüşmüşler

DZEKO GEÇEN SENE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Ayrıca Dzeko'nun senelik maaşının da 5.5 milyon € olduğu, oyuncunun indirime gitmeyeceği de ifade edildi. Fenerbahçe, Edin Dzeko ile geçen sezon da ilgilenmiş fakat transfer gerçekleşmemişti.

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Fenerbahçe golcü transferi haberleri | Edin Dzeko harekatı! 10 gün önce görüşmüşler

EDİN DZEKO ROMA'DA KADRO DIŞI KALDI!

Roma teknik patronu Paulo Fonseca ile sorun yaşayan Edin Dzeko, Spezia maçında kadroda yer almadı.