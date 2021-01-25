Fenerbahçe golcü transferi haberleri | Edin Dzeko harekatı! 10 gün önce görüşmüşler

Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi! Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in özel haberine göre sarı lacivertliler Roma'nın Boşnak forveti Edin Dzeko için temasa geçti! Dzeko'nun yüksek maliyetinde indirime gitmediği için görüşmelerin durduğu ortaya çıktı. Mesut Özil, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel transferlerinden sonra Fenerbahçe bir forvet takviyesi daha yapmak istiyor.