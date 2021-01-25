CANLI | Kasımpaşa Sivasspor maçı canlı anlatım izle!

Süper Lig'in 21. haftasında heyecan devam ediyor. İstanbul temsilcisi Kasımpaşa evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Son 2 maçını kaybeden ev sahibi ekibi yara sarmak için sahaya çıkıyor. Son maçta Fenerbahçe ile berabere kalan Sivasspor ise tek hedef galibiyet.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayacak karşılaşmayı Mert Güzenge yönetecek. Maçı ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER;

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Anıl, Thelin

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare