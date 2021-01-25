CANLI | Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı anlatım izle! Fenerbahçe 3 puan istiyor
Süper Lig'de ilk yarının kapanış maçında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Beşiktaş'ın aldığı galibiyet sonrası liderlik yarışında kalmak adına mutlak galibiyete ihtiyacı olan Fenerbahçe, maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. İşte maçın ilk 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Fenerbahçe ile Kayserispor kozlarını paylaşacak.
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta.
KAYSERİSPOR (MUHTEMEL): Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Lennon, Campanharo, Avramovski, Yaw Ackah, Henrique, Kanga
GOL DÜELLOSU
Fenerbahçe'nin Kayserispor'u konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçı toplam 34 gole sahne oldu. Sarı-lacivertliler bü müsabakalarda 22 gol atarken, Kayserispor ise buna 12 golle karşılık verdi.
EROL BULUT KAYBETMİYOR
Erol Bulut, Süper Lig kariyerinde mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Kayserispor'a karşı 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bulut'un teknik direktörlük kariyerinde en fazla mağlup ettiği iki rakibinden biri 4 galibiyetle Kayserispor olurken, bir diğeri ise yine 4 galibiyetle MKE Ankaragücü oldu. Sahasında oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanıp 9 puan alan Fenerbahçe, 2020-21 sezonunda çıktığı ilk altı iç saha maçında 7 puan toplayabilmişti. Sarı-lacivertliler bu sezon öne geçtiği hiç bir maçtan puan kaybetmedi.
O İSİM ÖN PLANDA
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Süper Lig'de çıktığı son iki maçta birer gol atarak sarı-lacivertlilerde ön plana çıkan isim oldu. Valencia, son olarak Nisan 2014'te 4 maç üst üste gol atarken, o zamandan beri üst üste 3 maçta fileleri havalandıramadı.
KANARYA'DA 3 EKSİK
Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlığı devam eden Gökhan Gönül'ün de oynaması beklenmiyor. Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşma öncesi cezalı futbolcu bulunmuyor.
BULUT'UN ŞANS VERMESİ DURUMUNDA OYNAYACAK
Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosunda yer alacak. Takımla bir süredir idmanlara çıkan genç stoper, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda forma giyebilecek.