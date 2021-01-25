Fenerbahçe'de Mesutol kampanyasına 24 saatte 180 binin üzerinde destek mesajı
Mesut transferiyle forma satışlarını patlatan Sarı-Lacivertliler, "Mesutol" kampanyasıyla da kasasını dolduruyor. Kampanyanın ilk 24 saatinde 180 binin üzerinde SMS atıldığı bildirildi. Erol Bulut Mesut Özil'i takım arkadaşlarınra takdim etti. Fenerbahçeli futbolcular da, Mesut Özil'i Samandıra'da alkışlarla karşıladı.
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FORMA SATIŞLARI DA PATLADI
Mesut transferiyle forma satışlarını patlatan Sarı-Lacivertliler, "Mesutol" kampanyasıyla da kasasını dolduruyor. Kampanyanın ilk 24 saatinde 180 binin üzerinde SMS atıldığı bildirildi.
FORMA SATIŞLARI DA PATLADI
Kampanyada şimdilik kulübe 3 milyon TL'nin üzerinde gelir sağlandı. Fener yönetimi, artan forma satışlarından da hayli memnun. 130 bin olan forma satışları 200 bine yaklaştı.
MESUT İLK KEZ TAKIMLA ÇALIŞTI
Dün yeni takımıyla ilk idmanına çıkan Mesut Özil kampanya ve forma satışlarıyla kulübe gelir getirmeye devam edecek. Mesut'un forma giymeyesiyle gelirlerin katlanması bekleniyor.
Erol Bulut Mesut Özil'i takım arkadaşlarınra takdim etti. Fenerbahçeli futbolcular da, Mesut Özil'i Samandıra'da alkışlarla karşıladı.