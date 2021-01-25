25 Ocak 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Mesutol kampanyasına 24 saatte 180 binin üzerinde destek mesajı

transferiyle forma satışlarını patlatan Sarı-Lacivertliler, "Mesutol" kampanyasıyla da kasasını dolduruyor. Kampanyanın ilk 24 saatinde 180 binin üzerinde SMS atıldığı bildirildi. 'i takım arkadaşlarınra takdim etti. futbolcular da, Mesut Özil'i Samandıra'da alkışlarla karşıladı.

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Giriş Tarihi: 25.01.2021
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Fenerbahçe'de Mesutol kampanyasına 24 saatte 180 binin üzerinde destek mesajı

Mesut transferiyle forma satışlarını patlatan Sarı-Lacivertliler, "Mesutol" kampanyasıyla da kasasını dolduruyor. Kampanyanın ilk 24 saatinde 180 binin üzerinde SMS atıldığı bildirildi.

FORMA SATIŞLARI DA PATLADI
Kampanyada şimdilik kulübe 3 milyon TL'nin üzerinde gelir sağlandı. Fener yönetimi, artan forma satışlarından da hayli memnun. 130 bin olan forma satışları 200 bine yaklaştı.

MESUT İLK KEZ TAKIMLA ÇALIŞTI


Dün yeni takımıyla ilk idmanına çıkan Mesut Özil kampanya ve forma satışlarıyla kulübe gelir getirmeye devam edecek. Mesut'un forma giymeyesiyle gelirlerin katlanması bekleniyor.

Özil'i takım arkadaşlarınra takdim etti. futbolcular da, 'i Samandıra'da alkışlarla karşıladı.

Fenerbahçe Mesut Özil'i resmen açıkladı! FENERBAHÇE MESUT ÖZİL'İ RESMEN AÇIKLADI!
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