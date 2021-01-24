Konyaspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı
İttifak Holding Konyaspor ile Antalyaspor Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya geldi. İki takımında gol bulamadığı mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Konyaspor ve Antalyaspor haftayı 1'er puanla kapattı.
Süper Lig'in 21. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti.Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği maçta gol sesi çıkmadı.
Konyaspor-Antalyaspor mücadelesi 0-0 tamamlandı ve ekipler 1'er puana razı oldu.
İLK YARIDA GOL ÇIKMADI
33. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
34. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın pasında, Hakan Özmert'in ceza yayına yakın noktadan sert şutunda, top yandan auta çıktı.
40. dakikada Kravets'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Boffin topu kurtardı.
1'ER PUANLA DÖNDÜLER
48. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak arka direği sıyırarak auta çıktı.
60. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ceza sahasına pasında, Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Skubic'in sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
64. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Eray Birniçan topu tek hamlede kurtardı.
90. dakikada Fredy'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Eray Birniçan meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
İŞTE İLK 11'LER
Konyaspor: Eray Birniçan, Ahmet Çalık, Barış Yardımcı, Abdülkerim Bardakçı, Skubic, Jevtovic, Hadziahmetovic, Musa Çağıran, Ömer Ali Şahiner, Cikalleshi, Kravets
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren Albayrak, Kudryashov, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Hakan Özmert, Jahovic, Gökdeniz Bayrakda