Denizlispor 1-2 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 21. haftasında Yukatel Denizlispor ile Fatih Karagümrük, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Konuk takım, rakibini 44. dakikada Fabio Borini ve 78. dakikada Alassane Ndao'nun attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi takımın tek golüyse 87. dakikada Mikkel Diskerud'dan geldi.

Karagümrük bu sonuçla puanını 30'a yükselterek 8. sırada yer aldı. Bu sezonki 12. yenilgisini alan Denizlispor ise 14 puanla son sırada kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR ÖZET

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışının sağ çaprazından çektiği şutu kaleci Viviano iki hamlede kontrol etti.

17. dakikada Sagala'ın sağ çaprazdan kullandığı köşe vuruşunda topa kafayla yükselen Kubilay, meşin yuvarlağı dışarıya attı.

22. dakikada Mevlüt'ün ceza sahası önünden çektiği şutu defans uzaklaştırırken, seken topa sahip olan Borini'nin çektiği sert şutu kaleci Pantilimon kurtardı.

36. dakikada Sagal'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, Ndiaye topu kafasıyla kornere gönderdi.

42. dakikada Sagal'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Sacko, ceza sahası içinde topa yavaşça vururken kaleci rahatlıkla meşin yuvarlağı kontrol etti.

44. dakikada sağ çaprazdan Koray'dan gelen ortayı iyi bir şekilde kontrol eden Borini, topa sert bir şekilde vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Recep'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa sahip olan Kubilay'ın karambolde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten dışarıya çıktı.



57. dakikada sol çaprazdan gelen ortaya ceza sahası çizgisinde Ahmad'ın sert vuruşunda top az farkla dışarıya gönderdi.

78. dakikada Durmaz'ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Ndao, sağ çaprazdan kat ederek kaleciyle karşı karşıya kaldığı poziyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2





88. dakikada Diskerud, ceza sahasında Rodallega ile paslaştıktan sonra çektiği sert şutla meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere gönderdi. 1-2