24 Ocak 2021, Pazar
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Lille Rennes'i tek golle geçti

'nde () oynanan maçta , deplasmanda 'i 1-0 mağlup etti. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Lille, bu galibiyetle puanını 45'e çıkararak Paris Saint-Germain ile zirveyi paylaştı.

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Giriş Tarihi: 24.01.2021 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
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Lille Rennes'i tek golle geçti

Milli futbolcular ve 'nın ilk onbirde sahaya çıktığı maçta 'e galibiyeti getiren golü 16. dakikada kaydetti.

Yusuf Yazıcı 75. dakikada yerini 'a, Zeki Çelik ise 89. dakikada Tiago Djalo'ya bıraktı.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Lille, bu galibiyetle puanını 45'e çıkararak Paris Saint-Germain ile zirveyi paylaştı. ise 36 puanda kaldı.


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