Lille Rennes'i tek golle geçti
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, deplasmanda Rennes'i 1-0 mağlup etti. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Lille, bu galibiyetle puanını 45'e çıkararak Paris Saint-Germain ile zirveyi paylaştı.
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Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Lille, bu galibiyetle puanını 45'e çıkararak Paris Saint-Germain ile zirveyi paylaştı. Rennes ise 36 puanda kaldı.
Milli futbolcular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın ilk onbirde sahaya çıktığı maçta Lille'e galibiyeti getiren golü 16. dakikada Jonathan David kaydetti.
Yusuf Yazıcı 75. dakikada yerini Timothy Weah'a, Zeki Çelik ise 89. dakikada Tiago Djalo'ya bıraktı.
Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Lille, bu galibiyetle puanını 45'e çıkararak Paris Saint-Germain ile zirveyi paylaştı. Rennes ise 36 puanda kaldı.