Brezilya’da futbolcuları taşıyan uçak düştü: 6 ölü

Brezilya'da Palmas Futbol y Regatas takımının üyelerini ve Kulüp Başkanı Lucas Meira'yı taşıyan BE58 Baron modeli uçak, yarın yapılacak olan Copa Verde (Yeşil Kupa) maçında Vila Nova'ya karşı oynamak için Brezilya'nın Gois eyaletine gitmek üzere havalanmasının ardından kısa süre sonra yere çakıldı.

Brezilya'nın Tocantins eyaletinde bulunan Palmas şehrinden havalanan uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir nedenden ötürü Luzimangues bölgesinin ormanlık alanına düştü. Yaşanan kazada, Brezilya'nın dördüncü liginde yer alan Palmas Futbol y Regatas takımının Kulüp Başkanı Lucas Meira ve Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule ve Marcus Molinari adlı dört futbolcu ve uçağın pilotu hayatını kaybetti.

Futbol kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Hayatta kalan olmadığını bildirmekten üzüntü duyuyoruz. Bu acı ve dehşet anında kulüp, gerekli desteği sunacaktır. Tüm hayatını kaybedenlerin aile üyeleri için dualarınızı eksik etmeyin" ifadeleri kullanıldı.

Yarın oynanacak maça ev sahipliği yapacak olan Vila Nova kulübünün yöneticileri, yaşanan trajik olayın ardından maçın ertelenmesini teklif etti.