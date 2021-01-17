17 Ocak 2021, Pazar
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Lille, Reims'i uzatmalarda mağlup etti: 2-1

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 20. haftasında , sahasında 'i 2-1 mağlup etti. Lille bu galibiyetle puanını 42'ye yükseltirken, Reims 21 puanda kaldı.

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Giriş Tarihi: 17.01.2021
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Lille, Reims'i uzatmalarda mağlup etti: 2-1

Pierre Mauroy Stadı'nda Lille'e konuk olan Reims, 36. dakikada Arber Zeneli'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Lille, 48. dakikada Jonathan Bamba'nın attığı golle beraberliği sağladı.

90+1. dakikada Jonathan David ile bir gol daha bulan Lille, mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan ve ilk 11'e geri dönen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 81 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik maç kadrosunda yer almadı.

Lille bu galibiyetle puanını 42'ye yükseltirken, Reims 21 puanda kaldı.

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