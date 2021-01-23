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Trabzonspor deplasmanda güldü! Gençlerbirliği 1-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanından galip ayrıldı. Trabzonspor son dakikaları nefes kesen maçı 2-1 kazandı.

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Giriş Tarihi: 23.01.2021 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
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Trabzonspor deplasmanda güldü! Gençlerbirliği 1-2 Trabzonspor MAÇ SONUCU-ÖZET

Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliğini 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Djaniny ve 54. dakikada Ekuban kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 86. dakikada penaltıdan Piris'den geldi. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 33 yaparken, Gençlerbirliği 19 puanda kaldı..

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