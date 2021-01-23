Trabzonspor deplasmanda güldü! Gençlerbirliği 1-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliğini 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Djaniny ve 54. dakikada Ekuban kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 86. dakikada penaltıdan Piris'den geldi. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 33 yaparken, Gençlerbirliği 19 puanda kaldı..

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