23 Ocak 2021, Cumartesi
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Galatasaray Feyenoord'un yıldızı Jorgensen için harekete geçti

Son dakika transfer haberleri... Eski yıldızı Onyekuru'yu kadrosuna katan forvet arayışlarını da hızlandırdı. Sarı - Kırmızılılar, Feyenoord formasını giyen 'i transfer etmek için harekete geçti.

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Giriş Tarihi: 23.01.2021
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Galatasaray Feyenoord'un yıldızı Jorgensen için harekete geçti

Eski yıldızı Onyekuru'yu kadrosuna katan forvet arayışlarını da hızlandırdı.

HEDEF FORVET TRANSFERİ
Forvet transferi için 4 koldan saldıran Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi.

Madrid'de tedavi gören Falcao'dan umudu kesen, Diagne'yi 'e kiralamaya hazırlanan Galatasaray'da gündem golcü transferi oldu.

JORGENSEN İÇİN FEYENORD İLE TEMAS
, ve için girişimlerde bulunan yönetime menajerler tarafından teklif edildi. 'in Danimarkalı forvet için onayı verdiği ve Sarı-Kırmızılılar'ın Feyenoord ile temasa geçtiği belirlendi.

TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK BAKIYOR
Galatasaray'ın 2022'ye kadar sözleşmesi olan Jorgensen'i sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralamak istediği öğrenildi. Bu sezon Feyenood formasıyla Hollanda Ligi'nde 12 maça çıkıp 2 gol atan 30 yaşındaki forvetin de Türkiye'ye gelmeye çok sıcak baktığı ifade edildi.

İsim: Nicolai Jorgensen
Takım: Feyenoord
Ülke: Danimarka
Yaş: 30
Boy: 1.90

BU SEZONKİ LİG PERFORMANSI
Maç: 15
Dakika: 747
Gol: 2
Asist: 0

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