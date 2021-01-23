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Fenerbahçe'nin borcu ne kadar? Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe haberleri son dakika | Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi , sar-lacivertli kulübün borcunun 4 milyar 719 milyon 708 bin 486 TL olduğunu açıkladı.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 23.01.2021 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
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Fenerbahçe'nin borcu ne kadar? Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, korona virüs tedbirleri kapsamında online olarak başladı. FB TV ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan 2021 yılı Ocak ayı olağan divan kurulu toplantısını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük evinden yönetirken, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde sosyal mesafe kuralına uyarak takip etti. Yüksek Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Musa Erdemir, denetim kurulu raporlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Musa Erdemir, Fenerbahçe Kulübü'nün borcunun 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 4 milyar 719 milyon 708 bin 486 TL olduğunu açıkladı. Erdemir, " 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla kısa vadeli 2 milyar 464 milyon 320 bin 994 TL, uzun vadeli ise 2 milyar 255 milyon 387 bin 492 TL olmak üzere konsolide toplam borç tutarı 4 milyar 719 milyon 708 bin 486 TL'dir" dedi.

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