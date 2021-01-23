Son dakika transfer gelişmesi... Junior Fernandes Başakşehir'de...
Medipol Başakşehir, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'dan sözleşmesi biterek Al Ittihad Kalba'ya transfer olan Junior Fernandes'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
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32 yaşındaki sol açık sözleşmesi bittikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ittihad Kalba ile sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz günlerde sözleşmesini fesheden Fernandes, turuncu lacivertli kulüp için sağlık kontrolünden de geçti.
Şilili futbolcunun 1.5 yıllık imza atması bekleniyor.