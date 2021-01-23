23 Ocak 2021, Cumartesi
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Son dakika transfer gelişmesi... Junior Fernandes Başakşehir'de...

, geçen sezon 'dan sözleşmesi biterek 'ya transfer olan 'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

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Giriş Tarihi: 23.01.2021 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
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Son dakika transfer gelişmesi... Junior Fernandes Başakşehir'de...

32 yaşındaki sol açık sözleşmesi bittikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ittihad Kalba ile sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz günlerde sözleşmesini fesheden Fernandes, turuncu lacivertli kulüp için sağlık kontrolünden de geçti.

Şilili futbolcunun 1.5 yıllık imza atması bekleniyor.

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