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Galatasaray transfer haberleri son dakika | Onyekuru'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu

Son dakika Galatasaray transferleri | Devre arası transfer döneminin sessiz takımı Galatasaray'da Onyekuru heyecanı yaşanıyor. Sarı kırmızılı takımın transfer gözdesi Onyekuru, bugün 17.00'de İstanbul'a gelecek.

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Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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Galatasaray transfer haberleri son dakika | Onyekuru'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, bugün İstanbul'a geliyor! Nijeryalı yıldız 17:00'de İstanbul'da olacak.

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Henry Onyekuru, bir günlük rötarla İstanbul'a geliyor...

KİRALAMA BEDELİ 250 BİN EURO
Sarı-kırmızılı kulüp, Monaco ile 250 bin Euro kiralama bedeli karşılığı anlaşma sağladı. Daha önce zorunlu satın alma opsiyonu çerçevesinde yapılan görüşmeler sonrası zorunlu satın alma opsiyonu ortadan kalktı

Henry Onyekuru'nun uçağı kaçırması sosyal medyada farklı yorumlara sebep olmuştu.

Galatasaray'ın transfer listesindeki Henry Onyekuru İstanbul'a geliyor GALATASARAY'IN TRANSFER LİSTESİNDEKİ HENRY ONYEKURU İSTANBUL'A GELİYOR
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