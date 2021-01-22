Galatasaray transfer haberleri son dakika | Onyekuru'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu
Son dakika Galatasaray transferleri | Devre arası transfer döneminin sessiz takımı Galatasaray'da Onyekuru heyecanı yaşanıyor. Sarı kırmızılı takımın transfer gözdesi Onyekuru, bugün 17.00'de İstanbul'a gelecek.
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KİRALAMA BEDELİ 250 BİN EURO
Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, bugün İstanbul'a geliyor! Nijeryalı yıldız 17:00'de İstanbul'da olacak.
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Henry Onyekuru, bir günlük rötarla İstanbul'a geliyor...
KİRALAMA BEDELİ 250 BİN EURO
Sarı-kırmızılı kulüp, Monaco ile 250 bin Euro kiralama bedeli karşılığı anlaşma sağladı. Daha önce zorunlu satın alma opsiyonu çerçevesinde yapılan görüşmeler sonrası zorunlu satın alma opsiyonu ortadan kalktı
Henry Onyekuru'nun uçağı kaçırması sosyal medyada farklı yorumlara sebep olmuştu.