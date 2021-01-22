Galatasaray transfer haberleri son dakika | Onyekuru'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu

KİRALAMA BEDELİ 250 BİN EURO

Sarı-kırmızılı kulüp, Monaco ile 250 bin Euro kiralama bedeli karşılığı anlaşma sağladı. Daha önce zorunlu satın alma opsiyonu çerçevesinde yapılan görüşmeler sonrası zorunlu satın alma opsiyonu ortadan kalktı