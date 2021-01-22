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Son dakika: Arkadiusz Milik'in yeni takımı belli oldu

Son dakika: Fransa ekibi , İtalya'nın Napoli takımından Polonyalı futbolcu Arkadiusz Milik'i satın alma opsiyonuyla kiraladı. Milik, Napoli'de 122 resmi maça çıkan Milik, 48 gol kaydetmişti.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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Son dakika: Arkadiusz Milik'in yeni takımı belli oldu

Olympique Marsilya Kulübü, 26 yaşındaki golcü futbolcu Milik'in satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Fransa basınında sözleşmedeki satın alma opsiyonunun 8 milyon avro olduğu, bu bedelin bonuslarla 12 milyon avroya çıkabileceği öne sürüldü.

Ülkesinde Gornik Zabrze, Almanya'da Bayer Leverkusen, Augsburg, Hollanda'da Ajax formaları giyen Milik, 2016'da Napoli'ye transfer olmuştu. Bir kez İtalya Kupası zaferi yaşadığı Napoli'de 122 resmi maça çıkan Milik, 48 gol kaydetmişti.

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