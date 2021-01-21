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Galatasaray'ın transfer listesindeki Henry Onyekuru İstanbul'a geliyor

Son dakika transfer gelişmesi... 'ın transferi konusunda anlaşmaya vardığı Nijeryalı futbolcu 'nun, saat 23.40'ta 'da olması bekleniyor. Öte yandan Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Ümit Milli Takımın golcüsü Halil Dervişoğlu'nun da cuma günü İstanbul'da olması bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Monaco'nun Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, İstanbul'a geliyor.

Teknik Direktör Fatih Terim'in de takımda görmek istediğini açıkladığı Onyekuru'nun Fransa'nın Marsilya şehrinden bineceği uçağın saat 23.40'ta İstanbul Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

23 yaşındaki futbolcu, daha önce 2 dönem sarı-kırmızılı formayı giymişti. Onyekuru, Galatasaray'da 56 resmi maçta görev aldı ve 17 kez fileleri havalandırdı.

Öte yandan Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Ümit Milli Takımın golcüsü Halil Dervişoğlu'nun da cuma günü İstanbul'da olması bekleniyor.

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