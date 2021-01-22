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Altay Marcio Mossoro ile anlaştı! 1 günde 4 transfer...

ekiplerinden , tecrübeli futbolcu 'yu transfer etti. 2014-2015 sezonundan beri 'de top koşturan 37 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, ve formalarıyla lig ve kupada çıktığı 206 maçta 22 gole imza attı.

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Giriş Tarihi: 22.01.2021
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Altay Marcio Mossoro ile anlaştı! 1 günde 4 transfer...

TFF 1. Lig'de şampiyonluğun güçlü adaylarından Altay, kadrosuna takviyeler yapmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Göztepe ile yollarını ayıran 37 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro'yu kadrosuna kattı.

Transferi sosyal medya hesaplarından videolu bir şekilde duyuran İzmir temsilcisi, hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan siyah-beyazlılar, Mossoro ile birlikte bugün 4. transferini açıklamış oldu.

Altay, Fatih Karagümrük'ten orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım, Yeni Malatyaspor'dan stoper Murat Akçe ve Ankaragücü'nden sağ bek Cebrail Karayel'i de kadrosuna katmıştı.

İzmir temsilcisi devre arası transfer döneminde şu ana kadar 6 futbolcu transferi gerçekleştirdi.

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