22 Ocak 2021, Cuma
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TFF'den Galatasaraylı Mbaye Diagne'nin 2 maçlık cezasıyla ilgili yeni açıklama

(TFF) Tahkim Kurulu, 'ın golcüsü 'nin 2 maçlık cezasını onadı.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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TFF'den Galatasaraylı Mbaye Diagne'nin 2 maçlık cezasıyla ilgili yeni açıklama

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kararına yapılan itirazı görüştüğü belirtildi.

Kurulun, itiraz başvurusunu reddederek sarı-kırmızılı oyuncunun 2 resmi müsabakadan men cezasını onadığı bildirildi.

Ayrıca, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin liralık cezasının da onandığını açıkladı.

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