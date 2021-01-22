TFF'den Galatasaraylı Mbaye Diagne'nin 2 maçlık cezasıyla ilgili yeni açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne'nin 2 maçlık cezasını onadı.
SPOR AA
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TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kararına yapılan itirazı görüştüğü belirtildi.
Kurulun, itiraz başvurusunu reddederek sarı-kırmızılı oyuncunun 2 resmi müsabakadan men cezasını onadığı bildirildi.
Ayrıca, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin liralık cezasının da onandığını açıkladı.