22 Ocak 2021, Cuma
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Arsenal'den sürpriz transfer! Kaleye bir takviye daha

ile sözleşmesini sona erdiren Arsenal, transfer çalışmalarına hız verdi. İngiltere Premier Lig ekibi, Brighton'dan Avustralyalı kaleci 'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

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Giriş Tarihi: 22.01.2021
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Arsenal'den sürpriz transfer! Kaleye bir takviye daha

Arsenal Kulübü, 28 yaşındaki file bekçisi Ryan ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandığını duyurdu.

Ryan, Alman Bernd Leno ve İzlandalı Alex Runarsson'dan sonra Arsenal'ın kadrosundaki üçüncü kaleci olacak.

Avustralya Milli Takımı'nda 59 kez görev yapan Ryan, 2017'de transfer olduğu Brighton'ın kalesini 124 maçta korumuştu.

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