Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Devre arası transfer döneminin sessiz takımı Galatasaray'da önemli hamle. Sarı kırmızılı takımın yeni transferi Halil Dervişoğlu, İstanbul'a geldi.
SPOR DHA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SEZON SONUNA KADAR KİRALIK
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Devre arası transfer döneminin sessiz takımı Galatasaray'da transfer sürprizi. Sarı kırmızılı takımın yeni transferi Halil Dervişoğlu, İstanbul'a geldi.
SEZON SONUNA KADAR KİRALIK
Galatasaray bir transfer de santrfor pozisyonuna yaptı. Brentford'un genç golcüsü Halil Dervişoğlu, sezon sonuna kadar kiralandı. Halil, alt yapısından yetiştiği Sparta Rotterdam'dan İngiliz ekibine 3 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Genç futbolcu da bugün İstanbul'a gelecek.
BORSAYA BİLDİRİLDİ
Ayrıca Galatasaray, futbolcu Halil Dervişoğlu'nun transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.