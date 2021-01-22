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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Devre arası transfer döneminin sessiz takımı Galatasaray'da önemli hamle. Sarı kırmızılı takımın yeni transferi , 'a geldi.

SPOR DHA
Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Devre arası transfer döneminin sessiz takımı Galatasaray'da transfer sürprizi. Sarı kırmızılı takımın yeni transferi Halil Dervişoğlu, İstanbul'a geldi.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK
Galatasaray bir transfer de santrfor pozisyonuna yaptı. Brentford'un genç golcüsü Halil Dervişoğlu, sezon sonuna kadar kiralandı. Halil, alt yapısından yetiştiği Sparta Rotterdam'dan İngiliz ekibine 3 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Genç futbolcu da bugün İstanbul'a gelecek.

BORSAYA BİLDİRİLDİ

Ayrıca Galatasaray, futbolcu Halil Dervişoğlu'nun transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

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