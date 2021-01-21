Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Bordo mavili takımdan transfer operasyonu

Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesi ile ligde ivme kazanan Trabzonspor kadrosunda da değişikliklere gitmeye devam ediyor. Bu kez son iddia İtalya'dan geldi. La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schira'nın paylaştığı bilgilere göre, Bordo Mavili ekip, Torino forması giyen kanat oyuncusu Simone Edera'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

24 yaşındaki İtalyan futbolcu sağ kanat bölgesinde görev yapıyor. 1,74 boyunda olan futbolcu sol ayağını da etkili kullanması dikkat çekiyor. Simone Edera kariyeri boyunca Torino, Venezia, Parma ve Bologna formalarını giydi.

İtalyan futbolcu bu sezon takımında sadece 4 kez forma giyme şansı bulabildi. Edera İtalya U21 milli takım kadrosunda da bu zamana kadar 3 kez forma şansı buldu.