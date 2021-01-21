Trabzonspor haberleri | Bordo mavili takım Abdülkadir Ömür’ü yalnız bırakmadı

Ayrıca videoda, bordo-mavili futbolcuların sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Abdülkadir Ömür'ün ziyaretine de yer verilirken, genç oyuncunun da burada oldukça moralsiz olduğu görüldü. Ömür'ün İstanbul'daki kontrollerinde fibula kemiğinde bir kırırk olduğu ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.