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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Trabzonspor haberleri | Bordo mavili takım Abdülkadir Ömür’ü yalnız bırakmadı Trabzonspor haberleri | Bordo mavili takım Abdülkadir Ömür’ü yalnız bırakmadı Trabzonspor'un 3-1 kazandığı İttifak Holding Konyaspor maçında rakibinin sert müdahalesiyle ayak bileği kırılan Abdülkadir Ömür'ü kulüp Başkanı Ağaoğlu, teknik direktör Avcı ve takım arkadaşları yalnız bırakmadı. Trabzonspor Kulübü'ne ait sosyal medya hesaplarından, "Sevinçlerimizi de, hüzünlerimizi de beraber yaşıyoruz! Çünkü biz, bir takımız" başlığıyla bir video paylaşıldı. Giriş Tarihi: 21.01.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 10:37
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın videoda yer alan motivasyon konuşmasında, "Çok zor, meşakkatli yollardan geldiniz. Bunun farkındasınız. 10 haftalık süreçte çok emek sarf ettiniz, çok mesafe katettiniz. Zorluklardan geçtiniz. Zor kazanıyoruz, kolay kazanamıyoruz. Ama oyunumuz gelişiyor. Oyun gelişirken iyi oyun mücadele, coşku, duygu, gol ve goller, skor ister. Allah yardımcımız olsun" şeklinde öğrencilerine seslendiği görüldü.
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Ayrıca videoda, bordo-mavili futbolcuların sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Abdülkadir Ömür'ün ziyaretine de yer verilirken, genç oyuncunun da burada oldukça moralsiz olduğu görüldü. Ömür'ün İstanbul'daki kontrollerinde fibula kemiğinde bir kırırk olduğu ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.