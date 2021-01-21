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Son dakika: FIFA'dan Avrupa Süper Ligi'ne katılacak takımlar hakkında flaş açıklama

Son dakika haberleri... projesine karşı olduklarını duyuran FIFA, "Avrupa Süper Ligi'ne katılacak takım ve oyuncular ve FIFA organizasyonlarından men edilecektir." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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Son dakika: FIFA'dan Avrupa Süper Ligi'ne katılacak takımlar hakkında flaş açıklama

FIFA, Avrupa Süper Ligi'ne katılacak takımlar ve oyuncular hakkında açıklama yaptı. FIFA tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa Süper Ligi'ne katılacak takım ve oyuncular UEFA ve FIFA organizasyonlarından men edilecektir." denildi.

FIFA PROJEYE KARŞI

FIFA ve altı kıta konfederasyonu "Avrupa Süper Ligi" projesine karşı olduklarını açıkladı. Ortak bildiride, söz konusu organizasyona katılacak kulüp ve futbolcuların tüm organizasyonlardan men edileceği belirtildi.

FIFA ve altı konfederasyon, ortak bildiriyle "Avrupa Süper Ligi" projesine karşı olduklarını duyurdu.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:
"FIFA ve altı konfederasyon (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC ve UEFA) olarak; bazı Avrupa kulüplerinin kapalı bir Avrupa 'Süper Ligi' oluşturacağı yönündeki spekülasyonlarla ilgili bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulamak isteriz ki 'böyle bir turnuva' FIFA veya ilgili konfederasyon tarafından tanınmayacaktır. Bu tür bir turnuvaya dahil olan herhangi bir kulüp veya oyuncunun, FIFA veya ilgili konfederasyonu tarafından düzenlenen herhangi bir müsabakaya katılmasına izin verilmez. FIFA ve konfederasyonların tüzüğüne göre, tüm turnuvalar ilgili kurum tarafından kendi düzeyinde, FIFA tarafından küresel düzeyde ve kıta düzeyinde konfederasyonlar tarafından düzenlenmeli veya tanınmalıdır. Bu bağlamda, konfederasyonlar, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı mevcut ve yeni formatında dünya çapındaki tek kulüp turnuvası olarak kabul ederken, FIFA, konfederasyonlar tarafından düzenlenen kulüp turnuvalarını kıtasal kulüp müsabakaları olarak kabul eder.
Küresel ve kıtasal yarışmalara katılım her zaman sahada kazanılmalıdır."

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