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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de gündem transfer! İşte listedeki yeni isim

Fenerbahçe haberleri son dakika | Devre arası transfer dönemini hızlı geçiren Fenerbahçe'den bir hamle daha. Ajax'ın 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Quincy Promes, Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'ye de teklif edildi... Sarı-Lacivertliler, Hollandlı yıldız futbolcunun transferi için startı verdi.

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Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de gündem transfer! İşte listedeki yeni isim

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertli ekibin gündemine sürpriz bir isim daha geldi… Kanarya, Galatasaray'a da önerilen sol kanat oyuncusu Quincy Promes ile pazarlık masasında. Fenerbahçe Holandalı yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmanın peşinde.

Ajax sözleşmesi 2024 yılında bitecek oyuncusunu elden çıkarmak istiyor. Promes'ın Hollanda'da devam eden bir hukuki süreci var. Hollanda kulübü oyuncusunu bir kulübe kiralayacak.

Fenerbahçe de sezon sonu için anlaştığı Bright Osayi'den devre arası için olumsuz yanıt alınca kanat transferi girişimlerini hızlandırdı. Quincy Promes için tüm şartlar zorlanacak.

Twente altyapısından yetişen Promes, 2019 yılında Sevilla'dan Ajax'a 15.7 milyon Euro ücretle transfer oldu. Tecrübeli futbolcu 47 kez Hollanda Milli takım forması giydi Ajax'ta bu sezon 17 lig maçında 6 gole imza attı.

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