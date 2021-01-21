21 Ocak 2021, Perşembe
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Ankaragücü 1-0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU ÖZET)

'in 20. haftasında deplasmanda 'ne konuk oldu. Üç maçtır kaybeden ve 15 puanla 20. sırada yer alan Ankaragücü attığı tek golle haftalardır süren 3 puan hasretine son verdi.

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Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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Ankaragücü 1-0 Kasımpaşa MAÇ SONUCU ÖZET

'in 20. haftasında evinde 'yı 1-0 mağlup ederek 3 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Başkent ekibine galibiyeti getiren golü Florent Hadergjonaj kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 18'e yükseltirken, Kasımpaşa 22 puanda kaldı.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI (ÖZET)

2'nci dakikada kazanılan serbest vuruşu Endri kullandı. Kaleci Ramazan köşeye giden topu çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

12'nci dakikada Haris'in ceza sahası dışından çektiği şutu, kaleci Korcan son anda kornere çeldi.

16'ncı dakikada Saba Lobzhanidze'nin şutu kaleci Ramazan'dan döndü. Dönen top Hadergjonaj'ın kafasına çarparak filelere gitti. 1-0

23'üncü dakikada Saba Lobzhanidze'nin pasıyla buluşan Badji topu kale yerine auta attı.

45+1'inci dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Saba Lobzhanidze'nin şutu kaleciden döndü. Dönen topta Endri Çekici boş kale yerine topu auta attı.

68'inci dakikada Hadadi'nin sol taraftan yaptığı ortada Aytaç, topu penaltı noktasının önünden auta attı.

90+3'üncü dakikada savunmadan dönen topta Aytaç Kara'nın şutu yan direkten oyun alanına döndü.

Süper Lig'in 20'nci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa'yı Hadergjonaj'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 yenerek üç puanı alan taraf oldu.

İKİ TAKIM MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Erdi, Sarlija, Atila, Lukasik, Endri, Lobjanidze, Paintsil, Emre, Bolingi

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Haddadi, Eren, Aytaç, Doğucan, Varga, Yusuf, Hodzic, Thelin

Sivasspor 1-1 Fenerbahçe MAÇ SONUCU ÖZET SİVASSPOR 1-1 FENERBAHÇE (MAÇ SONUCU ÖZET)

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