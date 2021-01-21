Ankaragücü 1-0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU ÖZET)

68'inci dakikada Hadadi'nin sol taraftan yaptığı ortada Aytaç, topu penaltı noktasının önünden auta attı.



90+3'üncü dakikada savunmadan dönen topta Aytaç Kara'nın şutu yan direkten oyun alanına döndü.



Süper Lig'in 20'nci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa'yı Hadergjonaj'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 yenerek üç puanı alan taraf oldu.

İKİ TAKIM MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Erdi, Sarlija, Atila, Lukasik, Endri, Lobjanidze, Paintsil, Emre, Bolingi

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Haddadi, Eren, Aytaç, Doğucan, Varga, Yusuf, Hodzic, Thelin