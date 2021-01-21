Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da 6 ismin COVID-19 test sonucu pozitif
Süper Lig'in Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu ve 3 personelin yapılan rutin COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Kulüp konuyla ilgili resmi açıklama yayınladı.
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Karadeniz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada;
Kulübümüzün, Süper Lig'in 21. haftasında 23 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 19:00'da Medipol Başakşehir ile yapacağı müsabaka öncesi sporcu, teknik ekip ve ilgili yöneticilere yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 3 futbolcumuz ve 3 personelimizde pozitif sonuç rapor edilmiştir.
Sporcularımız ve personellerimiz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.
Böylece kulübümüzde Covid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilen futbolcu sayısı 8'e, personel sayısı 7'ye yükselmiştir.