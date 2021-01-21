Sivasspor 1-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)
Fenerbahçe Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Sivasspor'a konuk oldu. Lider Beşiktaş'ın peşinde olan sarı lacivertliler 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada bulduğu golle eşitliği sağladı. Kıran kırana geçen mücadelede başka gol olmayınca Sivas'ta puanlar paylaşıldı.
Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe, 1-1 berabere kaldı. Yiğidolar 18'de Mustapha Yatabare'nin golüyle 1-0 önde geçti, Sarı-Lacivertliler 45+1'de Enner Valencia'nın penaltı golüyle cevap verdi. İkinci yarıda başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.
Haftaya 38 puanla Beşiktaş'ın ardından averajla 2. sırada giren Fenerbahçe, bu sonuçla 39 puana yükseldi. Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etmesiyle Erol Bulut'un takımı zirvenin 2 puan gerisine düştü. 3. sıradaki Galatasaray'ın ise 36 puanı bulunuyor.
Üst üste 5 maç kazanarak Sivas'a gelen Fenerbahçe'nin serisi, -11 derecede oynanan maçla son buldu. Sivasspor ise yenilmezlik serisini 5 maça, puanını ise 24'e yükseltti.
Sarı-Lacivertliler 21. haftada Kayserispor'u ağırlarken, Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u deplasmanda Kasımpaşa'yla kozlarını paylaşacak.
İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
SİVASSPOR: Samassa, Robin Yalçın, Aaron, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Fayçal, Erdoğan, Yatabare, Max Gradel.
FENERBAHÇE:Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Samatta, Thiam.
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI (ÖZET)
2. dakikada Tisserand'ın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Yatabare'nin kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Altay, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
17. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında defanstan dönen topu Gradel, Yatabare'ye verdi. Yatabare'nin altı pas çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
38. dakikada ceza sahasına giren Thiam'ın şutunda kaleci Samassa topu çeldi.
44. dakikada ceza sahası içinde top Appindangoye'nin eline çarpınca hakem penaltı noktasına gösterdi.
45. dakikada Valencia penaltı vuruşunda topu filelere gönderdi. 1-1
48. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan ceza alanına ortasında Sadık Çiftpınar'ın kafayla dokunduğu top, ceza alanında yükseklik kazandı. Pozisyonu takip eden Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden auta çıktı.
68. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.
76. dakikada Lemos'un uzak mesafeden şutunda, kaleci Samassa topu kontrol etti.
80. dakikada Robin Yalçın'ın ceza yayı civarından vuruşunda kaleci Altay Bayındır, topu uzaklaştırdı. Ceza alanında boşta kalan meşin yuvarlağı takip eden Gradel'in sol çaprazdan dar açıdan vuruşunda, top auta çıktı.
90+1. dakikada Pelkas'ın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Samassa'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.
Mücadele, 1-1 tamamlandı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın (Dk. 82 Cofie), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fajr (Dk. 82 Goiano), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 69 Kayode), Hakan Arslan, Gradel, Yatabare
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand (Dk. 8 Lemos), Sadık Çiftpınar, Novak, Gustavo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 82 Caner Erkin), Valencia, Pelkas, Samatta, Thiam (Dk. 65 Sosa)
Goller: Dk. 18 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45+1 Valencia (Penaltıdan) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 27 Nazım Sangare (Fenerbahçe), Dk. 45 Appindangoye, Dk. 79 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)