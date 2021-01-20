20 Ocak 2021, Çarşamba
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Son dakika: Kulüpler Birliği'nden Abdülkadir Ömür için geçmiş olsun mesajı

, maçında sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kulüpler Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Trabzonspor'un ile oynadığı maçta ayak bilek kemiği kırılan Abdülkadir Ömür’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

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Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Son dakika: Kulüpler Birliği'nden Abdülkadir Ömür için geçmiş olsun mesajı

Kulüpler Birliği Vakfı, Konyaspor maçında sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kulüpler Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta ayak bilek kemiği kırılan Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

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