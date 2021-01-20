Son dakika: Kulüpler Birliği'nden Abdülkadir Ömür için geçmiş olsun mesajı
Kulüpler Birliği Vakfı, Konyaspor maçında sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kulüpler Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta ayak bilek kemiği kırılan Abdülkadir Ömür’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.
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Kulüpler Birliği Vakfı, Konyaspor maçında sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kulüpler Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta ayak bilek kemiği kırılan Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.