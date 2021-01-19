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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'den çocukluk itirafı

'nin anlaşma sağladığı yıldız futbolcusu , Londra'ya veda videosunda, "Büyük Fenerbahçe taraftarı sizi seviyorum. Hep Fenerbahçeliydim, sadece çocukken değil" ifadelerini kullandı.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'den çocukluk itirafı

'nin prensip anlaşmasına vardığı yıldız futbolcu , Londra'ya veda videosunda açıklamalarda bulundu.

Her Türk'ün hayaller kurduğunu belirten Özil, "Ben Fenerbahçeliydim. Şansım olursa bu takımda oynamak istiyorum dedim her zaman. Kısmet oldu. O formayı giyeceğim için çok mutluyum. 'den Bremen'e, daha sonra 'e gittim.

'e geldiğimde taraftar takımını inanılmaz destekliyordu. Değişik ülkelerde, kültürlerde futbol oynadım. Hayatımda ilk defa taraftarın bana şarkı yaptığını gördüm ve çok mutlu oldum. Sahaya çıkarken bunu söylediklerinde inanılmaz bir duygu yaşadım. Çok teşekkür ediyorum. Benim için inanılmaz bir şey.

Fenerbahçe'ye, evime dönmek için sabırsızlanıyorum. Çok hazırım ve mutluyum. Takım olarak inşallah güzel şeyler başaracağız. Çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir şey. O formayı giymek gurur verici benim için. Fenerbahçe'nin 'nin en büyük camiası olduğu belli. Böyle taraftarımızın olması gurur verici bir şey. Büyük Fenerbahçe taraftarı sizi seviyorum. Hep Fenerbahçeliydim, sadece çocukken değil" diye konuştu.

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