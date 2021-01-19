Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'den çocukluk itirafı

Fenerbahçe'ye, evime dönmek için sabırsızlanıyorum. Çok hazırım ve mutluyum. Takım olarak inşallah güzel şeyler başaracağız. Çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir şey. O formayı giymek gurur verici benim için. Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük camiası olduğu belli. Böyle taraftarımızın olması gurur verici bir şey. Büyük Fenerbahçe taraftarı sizi seviyorum. Hep Fenerbahçeliydim, sadece çocukken değil" diye konuştu.

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