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Son dakika: Galatasaray'da sevindiren haber! Omar Elabdellaoui taburcu oldu

Son dakika haberi... tarafından yapılan açıklamada yılbaşı gecesi evinde havai fişek patlaması sonucun yaralanarak hastaneye kaldırılan 'nin taburcu olduğu açıklandı.

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Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Son dakika: Galatasaray'da sevindiren haber! Omar Elabdellaoui taburcu oldu

Galatasaray, yılbaşı akşamı talihsiz bir kaza geçiren ve o tarihten bu yana hastanede tedavi edilen Omar Elabdellaoui ile ilgili bir açıklama yaptı.

TABURCU EDİLDİ

Sarı-kırmızılılarda yapılan açıklamada "Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'dan taburcu olmuştur. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir." ifadelerine yer verildi.

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