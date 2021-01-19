CANLI | Kayserispor Başakşehir maçı canlı anlatım izle
CANLI | Kayserispor Başakşehir maçı canlı anlatım izle | Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk 45 dakikası ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Kayserispor - Başakşehir'i ağırlıyor. Süper Lig'de 20. hafta heyecanı hafta içi oynanan maçlarla devam ediyor. Son şampiyon Başakşehir, Kayserispor'u konuk oluyor.
Saat 16:00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Serkan Tokat yönetiyor. Bein Sport HD 1'de naklen yayınlanacak maçı ahaber.com.tr'nin Canlı Anlatım sayfasından anbean takip edebilirsiniz.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
18. dakikada ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan Kvrzic'in şutuna meşin yuvarlak auta çıktı.
20. dakikada ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Avramovski'nin şutunda top yandan auta çıktı.
24. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren İrfan Can'ın şutunda kaleci Doğan topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.
36. dakikada Deniz'in ceza sahasına ortasında yükselen Rafael'in kafa vuruşunad meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
41. dakikada Campanharo'nun savunmanın arkasına attığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Alibec, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
44. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Alibec'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
İLK 11'LER:
KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Atamah, Avramovski, Campanharo, Lennon, Henrique, Alibec
BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Rafael, Duarte, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Aleksic, Giuliano, Demba Ba