Son dakika | Antalyaspor'da flaş gelişme! Başkan Ali Şafak Öztürk istifa etti

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk görevinden istifa etti. Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk istifa etti. Öztürk ailesinin maddi ve manevi olarak yıpranmaları nedeniyle yönetimi bıraktıkları belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: