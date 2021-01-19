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Haberler Spor Haberleri Son dakika...İrfan Can Kahveci'nin babası Hacı Bektaş Kahveci duyurdu! "Galatasaray'a gitmek istiyor!" İrfan Can Kahveci hangi takımlı?

Son dakika...İrfan Can Kahveci'nin babası Hacı Bektaş Kahveci duyurdu! "Galatasaray'a gitmek istiyor!" İrfan Can Kahveci hangi takımlı?

Son dakika haberi...'ın bir numaralı transfer gündemi haline gelen Başakşehirli oyuncu 'nin babası Hacı Bektaş Kahveci açıklamalarda bulundu. Oğlunun Galatasaray'a gitmek istediğini söyleyen baba Kahveci, İrfan Can'ın önceden hangi takımı tuttuğunu da söyledi.

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Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Son dakika...İrfan Can Kahveci'nin babası Hacı Bektaş Kahveci duyurdu! Galatasaray'a gitmek istiyor! İrfan Can Kahveci hangi takımlı?

'ın transfer gündeminde yer alan İrfan Can için babası Hacı Bektaş Kahveci açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'A GİTMEK İSTİYOR"

Oğlunun Başakşehir'den ayrılmak istediğini belirten Hacı Bektaş Kahveci, "İrfan Can, Galatasaray'a gitmek istiyor. Göksel Gümüşdağ, 14 milyon euro istiyormuş diye duydum. Başakşehir'den artık gitmek istiyor." dedi.

HANGİ TAKIMLIYDI?

İrfan Can'ın Fenerbahçeli olduğunu ancak dayıları tarafından Galatasaraylı yapıldığını belirten Hacı Bektaş Kahveci, "İrfan Can Fenerbahçeliydi ama dayıları Galatasaraylı yaptı." şeklinde konuştu.

TERİM AÇIKLAMIŞTI

İrfan Can'ı takımında görmek istediğini ilk kez Gençlerbirliği maçı sonrası açıklayan Terim, "Evet, İrfan Can'ı, Onyekuru'yu, Muhammet'i istiyoruz. Biz İrfan Can'ı istiyoruz, İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz." şeklinde konuşmuştu.

TERİM'İ TAKİBE ALMIŞTI

Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen 'in milli futbolcusu , Galatarasaray teknik direktörü 'i sosyal medya hesaplarından takibe almıştı.

DİAGNE - İRFAN CAN TAKASI OLACAK MI?

Sezon başında Başakşehir, Diagne'yi istemişti. Devre arasında Başakşehir'in yeniden Mbaye Diagne'yi istediği Galatasaray'ın da takas olarak İrfan Can Kahveci'yi istediği ifade edildi.

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