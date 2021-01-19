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Milan Cagliari'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti

'nin (Serie A) 18. haftasında , 'yi deplasmanda 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Bu sonuçla, Milan puanını 43'e yükseltti. Kırmızı-siyahlılar, ligde en yakın takipçisi ezeli rakibi Inter'in 3 puan önünde liderliğini sürdürdü.

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Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Milan Cagliari'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti

Sardinya Arena'da oynanan müsabakada, lig lideri , küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan 'ye konuk oldu.

Maçın 5. dakikasında ceza sahası içinde Cagliarili Lykogiannis'in, Milan'ın İsveçli golcüsü 'e yaptığı faule, hakem Rosario Abisso penaltı kararı verdi. İbrahimovic, 7. dakikada penaltı atışını gole çevirerek Milan'ı 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısı, konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarının 52. dakikasında Milan'da İbrahimovic, bir kez daha fileleri havalandırarak maçta farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Milan'da oyuna 66. dakikada dahil olan , 68 ve 74. dakikalarda gördüğü çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Konuk kırmızı-siyahlı takım, 10 kişi tamamladığı maçtan 2-0 galip ayrılmasını bildi.

Bu sonuçla, Milan puanını 43'e yükseltti. Kırmızı-siyahlılar, ligde en yakın takipçisi ezeli rakibi Inter'in 3 puan önünde liderliğini sürdürdü. Milan, bu galibiyetle son 6 maçta 5. kez sahadan zaferle ayrıldı.

Haftayı puansız kapatan Cagliari ise bu sezonki 10. yenilgisini Milan karşısında aldı. Cagliari, 14 puanla 17. sırada yer buldu.

Bu arada, karşılaşma öncesi yapılan Kovid-19 testleri pozitif çıkan milli futbolcu ile Fransız oyuncu bu maçın kadrosunda yer almadı.

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