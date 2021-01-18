Fenerbahçe seriye bağladı! Ankaragücü karşısında rahat galibiyet (MAÇ SONUCU-ÖZET)

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ile Erdem Bayık üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına göre 4 farklı isimle MKE Ankaragücü maçına çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; Caner Erkin, Mert Hakan, Sinan Gümüş, Sadık Çiftpınar yer almazken yerlerine ise Serdar Aziz, Novak, Valencia ve Samatta görev aldı. Erol Bulut, Ankaragücü maçına şu 11'le çıktı: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Novak, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta.