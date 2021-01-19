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Galatasaray'dan ikinci İrfan Can Kahveci harekatı!

'da flaş transfer gelişmesi... Ara transferdeki sessizliğini henüz bozamayan Galatasaray’da Kahveci konusunda oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. ’le ilk yapılan görüşmeden sonuç alamayan Sarı- Kırmızılı yönetim bir kez daha teklif yapma kararı aldı.

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Giriş Tarihi: 19.01.2021
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Galatasaray'dan ikinci İrfan Can Kahveci harekatı!

Ara transferdeki sessizliğini henüz bozamayan 'da Kahveci konusunda oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. 'le ilk yapılan görüşmeden sonuç alamayan Sarı- Kırmızılı yönetim birkez daha teklif yapma kararı aldı.

13 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ
Mustafa Cengiz'in birkaç gün içinde Başakşehir Başkanı ile 2. kez masaya oturması bekleniyor. Gümüşdağ ilk görüşmede 13 milyon Euro talep etmişti.

ÖNCE 6 AYLIĞINA KİRALAMA
Alınan bilgilere göre Galatasaray'ın yeni teklifi, İrfan Can'ı sezon sonuna kadar kiralama, sezon sonunda 7 milyon Euro'luk zorunlu opsiyon ve sonraki satıştan yüzde 50 pay olacak.

NASIL BİR YANIT VERECEK?
Gümüşdağ'ın bu teklif ne yanıt vereceği merakla bekleniyor. Ancak İrfan Can'ın Galatasaray'a gitme konusundaki isteğinin Başakşehir'in pazarlıktaki elini zayıflatabileceği ifade ediliyor.

GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR
Ara transferin en çok konuluşan isimlerinden biri olan , Galatasaray'a gitme konusundaki isteğini Başakşehir yönetimine bildirdi. Genç yıldız hem hem de ve faktörü nedeniyle 'u istiyor.

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