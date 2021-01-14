Ziraat Türkiye Kupası maçı Fenerbahçe Kasımpaşa ATV canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçında Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda BB. Erzurumspor'u konuk edecek. Ligde çıkış yakalayan Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı eleyerek adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Konuk ekip ise güçlü rakibi karşısında kazanarak kupada yoluna devam etmek istiyor. Kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER



Fenerbahçe: Harun, Caner, Lemos, Serdar, Nazım, Gustavo, Sinan, Ferdi, Mert Hakan, Cisse, Samatta.

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Eren, Aytaç, Sadiku, Yasin, Varga, Hodzic, Yusuf, Thelin (Muhtemel)

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 14 Ocak Perşembe günü saat 20:45'te ATV'de canlı yayınlanacak.