Göztepe 4-0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, sahasında Gençlerbirliği'ni Halil (2), Zulj ve Ndiaye'nin golleriyle 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
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Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe ile Gençlerbirliği, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibini 25. dakikada Peter Zulj, 45. dakikada Cherif Ndiaye ve 45+2 ile 71. dakikalarda Halil Akbunar'ın attığı gollerle 4-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.
Göztepe bu sonuçla puanını 25'e yükselterek 9. sırada yer aldı. Bu sezonki 10. yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 19 puanla 18. sırada kaldı.
GÖZTEPE-GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER
Göztepe: İrfan, Murat, Titi, Marko, Berkan, Zulj, Nwobodo, Soner, Halil, Tripic, Ndiaye.
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Angelo, Zargo, Halil İbrahim, Piris, Soner, Soner, Murat Yıldırım, Polomat, Gökhan.