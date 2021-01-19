Göztepe 4-0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe ile Gençlerbirliği, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibini 25. dakikada Peter Zulj, 45. dakikada Cherif Ndiaye ve 45+2 ile 71. dakikalarda Halil Akbunar'ın attığı gollerle 4-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Göztepe bu sonuçla puanını 25'e yükselterek 9. sırada yer aldı. Bu sezonki 10. yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 19 puanla 18. sırada kaldı.

GÖZTEPE-GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER

Göztepe: İrfan, Murat, Titi, Marko, Berkan, Zulj, Nwobodo, Soner, Halil, Tripic, Ndiaye.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Angelo, Zargo, Halil İbrahim, Piris, Soner, Soner, Murat Yıldırım, Polomat, Gökhan.