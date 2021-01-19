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Son dakika | Gaziantep FK'de önemli transfer! Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna kattı

Son dakika haberi...Devre arası transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala takımlarındaki hareketlilik iyice arttı. Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Trabzonspor forması giyen futbolcu Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna kattı.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Son dakika | Gaziantep FK'de önemli transfer! Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki Bilal, kulüp tesislerinde başkan vekili Cevdet Akınal ile bir araya gelerek kendisini sezon sonuna kadar kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Bilal Başacıkoğlu'nun kariyer bilgilerine yer verilen açıklamada, "Hücum hattının her mevkisinde forma giyebilen Bilal Başacıkoğlu, armamızın başarısı için ter dökecek. Kendisine 'hoş geldin' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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