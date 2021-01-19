19 Ocak 2021, Salı
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Son dakika: Fatih Karagümrük'te yaprak dökümü! Ayrıldılar

Son dakika haberi... , , Zeki Yıldırım ve Erik Sabo ile yollarının ayrıldığını açıklayarak, bundan sonraki kariyerlerinde de başarılar diledi.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 19.01.2021
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Son dakika: Fatih Karagümrük'te yaprak dökümü! Ayrıldılar

Fatih Karagümrük'ün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Birlikte şampiyonluk yaşadığımız değerli futbolcularımız Ramazan Civelek, Zeki Yıldırım ve Erik Sabo ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüzden 'Şampiyon' unvanıyla ayrılan futbolcularımıza yeni kariyerlerinde nice başarılar ve şampiyonluklar dileriz" denildi.

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