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Haberler Galeri Galatasaray İrfan Can Kahveci haberleri son dakika | Galatasaray düğmeye bastı!

Galatasaray İrfan Can Kahveci haberleri son dakika | Galatasaray düğmeye bastı!

Galatasaray İrfan Can Kahveci haberleri son dakika | Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin gölgesinde kalmak istemeyen Galatasaray, tüm şartları zorluyor. Gerek orta saha bölgesindeki boşluğu doldurmak gerekse de Özil transferine bir yanıt olarak İrfan Can Kahveci'yi düşünen sarı kırmızılı yönetim, genç oyuncunun bonservisini alacak. İşte önemli gelişmenin perde arkası...

Sabah
Giriş Tarihi: 18.01.2021 14:05 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 14:05
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Galatasaray İrfan Can Kahveci haberleri son dakika | Galatasaray düğmeye bastı!

FATİH TERİM İSMİNİ SÖYLEMİŞTİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'yı istediğini açıklamıştı.

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Galatasaray İrfan Can Kahveci haberleri son dakika | Galatasaray düğmeye bastı!

BAŞKAN GÜMÜŞDAĞ'LA GÖRÜŞTÜ
Galatasaray Başkan Mustafa Cengiz, GS TV'de düzenlediği basın toplantısında İrfan Can Kahveci için Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştüklerini açıklamıştı.

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Galatasaray İrfan Can Kahveci haberleri son dakika | Galatasaray düğmeye bastı!

ANLAŞMA SAĞLANMAK ÜZERE
Ezeli rakibinin Mesut Özil hamlesine yanıt vermek isteyen sarı-kırmızılılar Medipol Başakşehir ile anlaşmak üzere...

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Galatasaray İrfan Can Kahveci haberleri son dakika | Galatasaray düğmeye bastı!

PAZARLIKTA SONA GELİNDİ
Galatasaray ile Başakşehir arasındaki transfer pazarlıklarında sona gelindi.

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Galatasaray İrfan Can Kahveci haberleri son dakika | Galatasaray düğmeye bastı!

YÜZDE 50'SİNİ SATIN ALACAK
İrfan Can Kahveci'nin bonservisinin yüzde 50'sini satın alacak Galatasaray bunun için 4-5 milyon euro ödeyecek.