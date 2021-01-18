Galatasaray İrfan Can Kahveci haberleri son dakika | Galatasaray düğmeye bastı!

Galatasaray İrfan Can Kahveci haberleri son dakika | Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin gölgesinde kalmak istemeyen Galatasaray, tüm şartları zorluyor. Gerek orta saha bölgesindeki boşluğu doldurmak gerekse de Özil transferine bir yanıt olarak İrfan Can Kahveci'yi düşünen sarı kırmızılı yönetim, genç oyuncunun bonservisini alacak. İşte önemli gelişmenin perde arkası...

Sabah Giriş Tarihi: 18.01.2021 14:05 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 14:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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