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18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Galatasaray İrfan Can Kahveci haberleri son dakika | Galatasaray düğmeye bastı! Galatasaray İrfan Can Kahveci haberleri son dakika | Galatasaray düğmeye bastı! Galatasaray İrfan Can Kahveci haberleri son dakika | Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin gölgesinde kalmak istemeyen Galatasaray, tüm şartları zorluyor. Gerek orta saha bölgesindeki boşluğu doldurmak gerekse de Özil transferine bir yanıt olarak İrfan Can Kahveci'yi düşünen sarı kırmızılı yönetim, genç oyuncunun bonservisini alacak. İşte önemli gelişmenin perde arkası... Giriş Tarihi: 18.01.2021 14:05 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 14:05 FATİH TERİM İSMİNİ SÖYLEMİŞTİ Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'yı istediğini açıklamıştı. GALERİ DEVAM EDİYOR BAŞKAN GÜMÜŞDAĞ'LA GÖRÜŞTÜ Galatasaray Başkan Mustafa Cengiz, GS TV'de düzenlediği basın toplantısında İrfan Can Kahveci için Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştüklerini açıklamıştı. ANLAŞMA SAĞLANMAK ÜZERE Ezeli rakibinin Mesut Özil hamlesine yanıt vermek isteyen sarı-kırmızılılar Medipol Başakşehir ile anlaşmak üzere... PAZARLIKTA SONA GELİNDİ Galatasaray ile Başakşehir arasındaki transfer pazarlıklarında sona gelindi. YÜZDE 50'SİNİ SATIN ALACAK İrfan Can Kahveci'nin bonservisinin yüzde 50'sini satın alacak Galatasaray bunun için 4-5 milyon euro ödeyecek.