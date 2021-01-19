CANLI | Trabzonspor Konyaspor maçı canlı anlatım izle!

BORDO MAVİLİLER ÜSTÜN

İki takım arasında bugüne kadar yapılan 38 maçta bordo-mavililerin 19, Konyaspor'un ise 10 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 58 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 43 gol gördü.