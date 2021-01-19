CANLI | Trabzonspor Konyaspor maçı canlı anlatım izle!
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek yeni bir galibiyet serisi başlatmayı planlıyor. İşte Trabzonspor-Konyaspor maçının ilk 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
Trabzonspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında bugün İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. İki maçlık galibiyet serisi Fraport TAV Antalyaspor beraberliği ile son bulan bordo-mavililer kazanıp yeni bir çıkış başlatmak istiyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
BORDO MAVİLİLER ÜSTÜN
İki takım arasında bugüne kadar yapılan 38 maçta bordo-mavililerin 19, Konyaspor'un ise 10 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 58 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 43 gol gördü.
ROTASYON BEKLENİYOR
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sıkışık trafik nedeniyle ilk 11'de birkaç değişiklik yapması bekleniyor.
3 İSİM CEZA SINIRINDA
Karadeniz temsilcisinde üç isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 3'er sarı kartı bulunan Baker, Abdulkadir Parmak ve Joa Pereira, Konyaspor karşısında da sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki Gençlerbirliği maçında formasını giyemeyecek.