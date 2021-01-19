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CANLI | Trabzonspor Konyaspor maçı canlı anlatım izle!

'in 20. haftasında , sahasında 'u konuk edecek. Bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek yeni bir galibiyet serisi başlatmayı planlıyor. İşte Trabzonspor-Konyaspor maçının ilk 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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CANLI | Trabzonspor Konyaspor maçı canlı anlatım izle!

, 'in 20'nci haftasında bugün 'u konuk edecek. İki maçlık galibiyet serisi Fraport TAV Antalyaspor beraberliği ile son bulan bordo-mavililer kazanıp yeni bir çıkış başlatmak istiyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

İŞTE 11'LER

TRABZONSPOR: UĞURCAN, SERKAN, HUGO, EDGAR, MARLON, BAKER, PARMAK, A. ÖMÜR, EKUBAN, NWAKAEME, DJANINY

KONYASPOR (MUHTEMEL): SEHIC, SKUBIC, JEVTOVIC, ABDÜLKERİM, ÖMER ALİ, OĞUZKAĞAN, DIOMANDE, SHENGELIA, HADZIAHMETOVIC, CIKALLESHI, KRAVETS

BORDO MAVİLİLER ÜSTÜN

İki takım arasında bugüne kadar yapılan 38 maçta bordo-mavililerin 19, Konyaspor'un ise 10 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 58 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 43 gol gördü.

ROTASYON BEKLENİYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sıkışık trafik nedeniyle ilk 11'de birkaç değişiklik yapması bekleniyor.

3 İSİM CEZA SINIRINDA

Karadeniz temsilcisinde üç isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 3'er sarı kartı bulunan Baker, Abdulkadir Parmak ve Joa Pereira, Konyaspor karşısında da sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki Gençlerbirliği maçında formasını giyemeyecek.

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