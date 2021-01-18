18 Ocak 2021, Pazartesi
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Son dakika | Süper Lig 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Son dakika haberi...  'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. İşte dört büyüklerin karşılaşmalarını yönetecek hakemler.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 18.01.2021
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Son dakika | Süper Lig 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 20. haftada görev alacak hakemler şunlar:

YARIN:

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir: Serkan Tokat

16.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Burak Şeker

19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

20 OCAK ÇARŞAMBA:

16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Halis Özkahya

16.00 Atakaş Hatayspor-Yeni Malatyaspor: Ramazan Keleş

19.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa

21 OCAK PERŞEMBE:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman

16.00 Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Mete Kalkavan

19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Sarper Barış Saka

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

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